Тюменская делегация принимает участие в работе итогового форума "Сообщество"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители некоммерческого сектора Тюменской области принимают участие в работе итогового форума "Сообщество" в Москве, завершающем годовую форумную кампанию Общественной палаты России. Его тема — "Российское гражданское общество: от контроля к участию".

Среди представителей региона - руководители ресурсных центров, члены Общественной палаты Тюменской области, гражданские активисты. 31 октября и 1 ноября они вместе с коллегами со всей страны и федеральными чиновниками будут обсуждать на дискуссионных площадках форума ход реализации национальных проектов и действенные механизмы перехода гражданского общества от контроля за работой органов власти к активному участию в формировании управленческих решений.

Приветственное слово участникам мероприятия направил президент России Владимир Путин. Он заметил, что традиционно в преддверии Дня народного единства форум собирает в Москве большую и сплоченную команду участников — представителей добровольческого движения, НКО, экспертных и предпринимательских кругов, молодежных объединений. Это энергичные, творческие, неравнодушные люди, стремящиеся реальными делами и инициативами содействовать развитию родных городов и поселков, повышению качества жизни земляков. Они вносят свою лепту в решение важных, значимых проблем в сфере образования и просветительства, здравоохранения и экологии, культуры и туризма, благотворительности, подают достойный пример активной гражданской позиции, искренней любви к своей стране. Такой созидательный, приносящий огромную пользу труд заслуживает глубокого признания и поддержки, подчеркнул глава государства.

"Вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками. И конечно, обсудить широкий круг вопросов, главные из которых связаны с участием граждан в реализации национальных проектов, с укреплением общественного контроля над выполнением масштабных социальных программ", — процитировал Владимира Путина советник президента России, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он выразил мнение, что именно развитие гражданского общества это главный очаг в жизни страны.

"Мы видим тенденцию на рост достойных социальных проектов, растет их финансирование. Совет по развитию гражданского общества и правам человека должен как можно теснее работать с общественными палатами регионов, и мы будем налаживать связь между двумя этими институтами. Тезис последнего времени - от контроля к участию. Неправильно, когда хозяйственные вопросы становятся политическими, а общественные слушания превращаются в профанацию", - уверен Валерий Фадеев.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова напомнила, что именно по инициативе ОП РФ в составе дня субъекта РФ в Совете Федерации появился отчет региональной власти о том, как на местах создаются условия для развития НКО.

"Сотрудничество с НКО дает возможность увидеть, в чем реально нуждаются с точки зрения обеспечения законодательной и нормативно-правовой базы те задачи, которые ставятся государством", - заявила она.

Программа двухдневного форума построена вокруг обсуждения конкретных примеров того, как Общественная палата РФ смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям. Основные направления программы — это вопросы экологии, демографии, доступного жилья, общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока и доступа НКО на рынок социальных услуг.

В процессе обсуждения будет сформирована повестка развития, мотивирующая общественников реализовывать свои инициативы или включаться в действующие гуманитарные практики решения наболевших вопросов. По итогам работы форума подготовят предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

Дарья Казакова