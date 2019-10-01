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О тюменском проекте "Безопасность 0+" узнала вся Россия

Общество, 16:15 31 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Стенд, презентующий проект председателя совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидата педагогических наук Александра Чехонина "Безопасность 0+" разместился в выставочной зоне итогового форума "Сообщество", который в эти минуты проходит в Гостином дворе в Москве.

Инициатива тюменца вошла в шорт-лист всероссийского конкурса "Мой проект — моей стране!", итоги которого подведут 1 ноября. "Безопасность 0+" - один из трех лидеров номинации "Поддержка семьи, материнства, детства и защита традиционных семейных ценностей". Всего к рассмотрению жюри в начале сентября было принято 1 тыс. 699 заявок со всей России.

На пленарном заседании форума уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что тема защиты детства и значение общественной активности в защите семейных ценностей сложно переоценить. По ее словам, рядом с детским омбудсменом сейчас - самый большой общественный совет, более 120 общественных организаций, экспертный совет и совет отцов, который сформировался за два года.

Напомним, акция "Безопасность 0+", поддержанная Фондом президентских грантов, проходила в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Екатеринбурге и Челябинске. Команда проекта провела экспертную оценку жилья и установку средств профилактики детской гибели и травматизма в 16 семьях, а также пресс-конференции с участием региональных уполномоченных по правам ребенка и мероприятия в местах массового скопления людей. Активисты подготовили два видеоролика социальной рекламы "Отцы, защитите своих детей!" и видеоинструкцию по установке тросовых блокираторов на окна. Суммарное количество просмотров составило более 250 тыс. Также эти ролики транслируются на ТВ, городских экранах, в детских садах, школах и больницах во многих регионах России.

Дарья Казакова

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# Александр Чехонин , детская безопасность , Общественная палата РФ , Совет отцов , социально ориентированные некоммерческие организации , форум Сообщество

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