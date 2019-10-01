Елена Тополева-Солдунова: Тюменская область - пример для всей России по вовлечению НКО в исполнение нацпроектов

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Опыт Тюменской области по проведению стратегических сессий для того, чтобы понять, каким образом ресурс гражданского общества, НКО и бизнеса можно подключить к национальным проектам на всех этапах, должен распространиться на все регионы России. Только в таком случае есть надежда, что амбициозные задачи, поставленные в нацпроектах, будут воплощены в жизнь.

Такое мнение выразила председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова на итоговом форуме "Сообщество", который в эти минуты проходит в Москве.

Она рассказала, что в ОП РФ проанализировали опыт регионов по привлечению НКО в выполнение целей национального развития. По ее словам, ожидать того, что нацпроекты могут быть успешными, если гражданское общество не будет задействовано в их выполнении, - сложно.

В пяти национальных проектах прописано участие НКО, при этом реально такая практика происходит в семи нацпроектах. Это "Демография", "Образование", "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Здравоохранение" и "Наука". К примеру, в нацпроекте "Культура" по всей России 141 СО НКО уже получили субсидии из федерального бюджета. На региональном уровне их участие предусмотрено в 67 субъектах, уже привлечены к реализации нацпроекта - в 43. В федеральном проекте "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в 45 субъектах РФ некоммерческие организации привлечены к реализации задач, в 56 регионах их участие предусмотрено.

Елена Тополева-Солдунова считает недостаточным такой охват СО НКО и их поддержку.

"Во многих нацпроектах заложены субсидии для НКО. Министерство спорта провело конкурс, по итогам которого 12 СО НКО получили грантовую поддержку. Конечно же, это мало, тем более если учесть, что в проекте предусмотрено не только развитие профессионального спорта, но и развитие массового спорта, вовлечение в здоровый образ жизни", - заметила общественница.

Она привела пример Тюменской области как территории, где грамотно подходят к теме вовлечения гражданских активистов в воплощение национальных проектов в жизнь.

"В Тюменской области целые стратегические сессии проводятся для того, чтобы понять, каким образом ресурсы гражданского общества, НКО и даже бизнеса подключить к нацпроектам на всех этапах: информирования, сбора обратной связи, выявления потребности, оценки и совместных действий. Это необходимо сделать абсолютно во всех регионах с привлечением и общественных палат, и ресурсных центров НКО. Тогда можно надеяться, что мы сможем вместе реализовать очень амбициозные задачи нацпроектов, которые перед нами поставлены", - подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

Напомним, представители некоммерческого сектора Тюменской области принимают участие в работе итогового форума "Сообщество". Среди них - руководители ресурсных центров, члены Общественной палаты Тюменской области, гражданские активисты. 31 октября и 1 ноября делегаты вместе с коллегами со всей страны и федеральными чиновниками будут обсуждать на дискуссионных площадках форума ход реализации национальных проектов и действенные механизмы перехода гражданского общества от контроля за работой органов власти к активному участию в формировании управленческих решений.

Также Тюменская область на форуме представлена стендом, презентующим проект председателя совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидата педагогических наук Александра Чехонина "Безопасность 0+". Инициатива тюменца вошла в шорт-лист всероссийского конкурса "Мой проект — моей стране!", итоги которого подведут 1 ноября.

Дарья Казакова