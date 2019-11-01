Тюменцев зовут на фестиваль доброты "Счастливые лапы"

| Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: "Приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Фестиваль доброты "Счастливые лапы" пройдет в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в Тюмени 9 ноября с 16 до 21 часов, сообщает центр "Дзержинец".

На фестивале соберут корма для животных, содержащихся в приюте "Лучший друг", — в нем находятся 130 собак и 30 кошек.

Кроме того, тюменцы могут принести макулатуру. Вырученные от переработки средства пойдут в приют "Лучший друг".

Гостей фестиваля ждут лекции и мастер-классы, выступления поэтов и музыкантов, кинопоказ, благотворительный фримаркет, кофе-брейк, розыгрыш подарков.

Вход свободный.