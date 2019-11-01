Заработал первый бокс для сбора вещей "Тюменской дармарки"

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Первый бокс "Дармарки", предназначенный для сбора вещей, установили в Тюмени в здании регионального отделения "Всероссийского общества автомобилистов" (ул. Пермякова, 44) 31 октября, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Проект "Тюменская дармарка" направлен на организацию в Тюмени эффективной системы неденежной благотворительности, вещевой помощи нуждающимся и улучшения экологической ситуации в регионе за счет снижения количества мусора. Планируется открытие 10 пунктов по приему вещевых пожертвований в организациях города с большим трафиком посетителей. Каждый желающий может оставить там ненужную, но находящуюся в хорошем состоянии одежду. По мере заполнения вещи будут передавать в вещевой обменник "Тюменская дармарка", где их могут забрать нуждающиеся в помощи тюменцы.

В церемонии открытия первого из таких специализированных пунктов приема пожертвований участвовали руководитель проекта "Тюменская дармарка" Татьяна Филина и председатель регионального отделения "Всероссийского общества автомобилистов" Андрей Гаврин. С приветственным словом выступил председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер, который выразил надежду, что установка специализированных пунктов будет способствовать повышению уровня культуры благотворительности в регионе. Андрей Гаврин отметил, что развитие проекта "Тюменская дармарка" - пример нормального социума, где люди помогают друг другу.

В ближайшее время подобные боксы для приема одежды появятся на территории соседских центров в тюменских микрорайонах "Матмасы" и "Преображенский".

Напомним, данная социально ориентированная инициатива реализуется АНО Центр поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке Фонда Президентских грантов, Департамента социального развития Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области и Альянса СО НКО Тюменской области.