Более тридцати детей прошли курсы иппотерапии благодаря проекту "Ключ к жизни"

| Фото: "Федерация конного спорта Ишима" во Вконтакте (архив) | Фото: "Федерация конного спорта Ишима" во Вконтакте (архив)

36 детей из Тюмени и Тобольска с различными патологиями смогли пройти курсы иппотерапии в рамках благотворительного проекта "Ключ к жизни" в 2019 году, сообщает пресс-служба ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество".

У восьмилетней девочки синдром Эдвардса – редкое врожденное заболевание, которое вызывает многочисленные изменения органов и систем в организме. Ребенку сложно справляться с заболеванием, она сутками не спит.

"Она начинает улыбаться уже при входе на ипподром, чувствуя знакомый запах. Для нее занятия – это настоящее счастье, – рассказывает мама девочки Анастасия, – Мы уже давно занимаемся иппотерапией, каждый раз видим положительный эффект. Окрепла спина, в речи появилось много слогов и звуков – это огромный шаг для нашего диагноза".

Инструктор по спортивно-оздоровительной верховой езде Ольга Суркова отмечает, что иппотерапия показана детям с различными диагнозами, положительный эффект есть у каждого.

Отметим, благотворительный проект "Ключ к жизни" шестой год дает возможность тюменским детям с ДЦП, с заболеваниями аутистического спектра и другими патологиями пройти курс иппотерапии бесплатно.

Сделать доброе дело и оказать помощь детям может каждый. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

Также можно перечислить средства на счет координатора благотворительного проекта "Ключ к жизни".

Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"

Получатель: Ассоциация "Тюменское региональное медицинское общество"

ИНН 7203209610, КПП 720301001

Р/с 40703810467020000031

Корр. счет 30101810800000000651

БИК 047102651

ОКПО 63397613

Назначение платежа: Добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.