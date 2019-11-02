Тюменский проект "Безопасность 0+" стал победителем всероссийского конкурса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области "Безопасность 0+" стала победителем всероссийского конкурса Общественной палаты РФ "Мой проект - моей стране!". Награду из рук советника президента России Валерия Фадеева получил руководитель проекта, кандидат педагогических наук, председатель регионального Совета отцов Александр Чехонин на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1 ноября.

Он поблагодарил жюри конкурса за поддержку инициативы, главная цель которой - сохранение жизни и здоровья детей в бытовых условиях. Общественник рассказал, что познакомился с проектами тех, кто также претендовал на победу в номинации "Поддержка семьи, материнства, детства и защита традиционных семейных ценностей", и считает их несомненно достойными.

Александр Чехонин поделился с корреспондентом ИА "Тюменская линия" мыслями по поводу причины, по которой в конкурсе победила именно "Безопасность 0+".

"Та миссия, которую мы на себя взяли в этом проекте, - приоритетная и первая, потому что все начинается с жизни и здоровья ребенка. Шестнадцать квартир, где мы побывали, это немного, но за каждой из них стоят не просто по несколько часов работы с родителями, но и детальный анализ ситуации, который вылился в концептуальное предложение аппарату президента. В новом законодательстве, связанном с ГОСТами пластиковых окон, есть наш вклад", - подчеркнул председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Александр Чехонин самым главным в своем проекте считает то, что из него получилась рабочая модель для всей страны. Социальная реклама, созданная в Тюмени, разошлась по городским экранам и телевидению многих регионов России, и ее до сих пор просят для использования все в новых и новых субъектах.

Следующим этапом работы общественник видит не продолжение обходов семей, а еще большее распространение информации, которая поможет каждому родителю понять технологию обеспечения бытовой безопасности своего ребенка и сделать все самостоятельно.

"У нас есть планы по съемке социальной рекламы, связанной с проблемами современного отцовства. Они не только в безответственности в отношении безопасности детей, но и в других аспектах семейной жизни", - пояснил Александр Чехонин.

Кроме того, тюменцы готовят комплекс мероприятий под общим названием "Земля отцов". Этот проект в том числе через настольную игру расскажет об истории отцов нашей страны, которые ее строили и создавали. Идея уже получила грантовую поддержку от регионального департамента культуры, а с федеральным советом отцов есть договоренность о дальнейшей реализации "Земли отцов" на всероссийском уровне.

Цель конкурса "Мой проект — моей стране!" — выявить и распространить лучшие практики гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. Его 14 номинаций охватывают все виды деятельности некоммерческих организаций.

Дарья Казакова