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В Тюмени начал работать "Венгерский кабинет"

Общество, 12:35 31 октября 2019

www.utmn.ru

"Венгерский кабинет" открылся в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба вуза.

Это совместный проект университета и Венгерского культурного центра при посольстве Венгрии в России в рамках договора вуза и диппредставительства о культурном и научно-образовательном сотрудничестве.

В программе новой структуры широкий перечень задач, многие из которых имеют образовательные направления: обеспечение учебной, научной и художественной литературой интересующихся венгерским языком; информирование о стипендиях Венгерской республики для студентов, аспирантов и преподавателей, оказание помощи в их оформлении; информирование о высшем и языковом образовании в Венгрии и сопровождение в процессе подготовки к поездке; обучение венгерскому языку (начальный и продолженный уровни); предоставление возможности студентам участвовать в международных программах.

В церемонии открытия "Венгерского кабинета" приняли участие проректор ТюмГУ по науке и международным связям Андрей Толстиков, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч и советник по культуре Посольства Венгрии Анита Хедьи.

Сергей Сюч выразил благодарность руководству ТюмГУ за содействие в открытии "Венгерского кабинета", заверив, что с венгерской стороны будет оказываться всесторонняя помощь в его оснащении книгами и учебными пособиями. В подтверждение намерений он передал в дар кабинету новое уникальное издание "Истории венгерских областей и городов".

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# Венгрия , сотрудничество , ТюмГУ

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