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Кабинет нагрузочных проб начал работу в Тюмени

Общество, 09:16 02 ноября 2019

фото департамента здравоохранения Тюменской области

Кабинет нагрузочных проб открылся на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени. Здесь уже установлены два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса для эхокардиографии, УЗДГ сосудов, а до конца года запланирована поставка более 30 мониторов для ЭКГ и АД.

"Качественная и оперативная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, доступность медицинских услуг людям - ключевые задачи нацпроекта. Их решение поможет в установленные сроки достичь снижения смертности в регионе от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году", - уверен главный врач МКДЦ Дмитрий Бутов.

В кабинете будут проводить два теста с дозированной физической нагрузкой на беговой дорожке (тредмил) и на велосипеде (велоэргометр). Суть обоих методов одна – дать сердцу нагрузки, превышающую обычную активность. ЭКГ с нагрузкой помогает оценить выносливость сердечно-сосудистой системы и выявить скрытые болезни.

По словам заведующий АКЦ, кардиолога центра Елены Фроловой, проходить обследование в кабинете будут пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Пока по направлению кардиологов центра, а с 2020 года – по направлению от специалистов поликлиник города по полисам обязательного медицинского страхования.

Процедура займет 25 минут. Пропускная способность кабинета до 20 человек в смену, сообщает департамента здравоохранения Тюменской области.

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