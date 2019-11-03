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В Борках решили вопрос с автобусными остановками

Общество, 12:22 03 ноября 2019

Архивное фото uralupravtodor.rosavtodor.ru

В Борках оперативно решили вопрос с автобусными остановками. После встреч с жителями было принято решение обустроить съезд с федеральной трассы в село.

Напомним, после расширения федеральной дороги жителям Борков приходилось ехать в Тюмени через Созоново и платить за билет почти в два раза дороже. К решению вопроса подключился член общественной палаты Тюменского района Владимир Калининский. Глава села Дмитрий Ярунов оперативно провел рабочую встречу с участием представителей районной администрации и "Уралуправтодора". По итогам встречи было принято решение об обустройстве съезда.

"Дорожники оперативно положили плиты, установили остановку, сейчас есть даже урна для мусора, - отметил в беседе с корреспондентом "Вслух.ру" житель села Борки. - Для того чтобы автобусы могли выехать, пришлось еще срубить несколько деревьев. Сегодня люди могут уехать в город на на трех автобусах: 218, 118 и 133. 133-й автобус "Тюмень - Кунчур" также должен съезжать с трассы в село и забирать пассажиров. Проблема с транспортной доступностью решилась очень быстро"

Над федеральной автодорогой в Борках уже установили два надземных пешеходных перехода.

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