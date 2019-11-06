Пять машин столкнулись на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Пять автомобилей столкнулись на 101-м километре автодороги Тюмень - Омск утром 5 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем Datsun, не убедился в безопасности маневра при обгоне. Он столкнулся с попутным автомобилем Isuzu, который уже ранее выехал на полосу встречного движения. Затем Datsun столкнулся с Toyota, двигавшейся в попутном направлении.

От удара Toyota выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ладой Калиной". Водитель "Лады", водитель Toyota и его пассажирка с травмами доставлены в больницу Заводоуковска.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

15-летнюю девочку сбил Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Судоремонтной в Тюмени. По предварительным данным, женщина, управлявшая иномаркой, не пропустила пешехода. Школьница получила травмы.

На пересечении ул. Республики и Семакова столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen Polo. По предварительным данным, женщина, управлявшая Skoda, не пропустила Volkswagen, двигавшийся по главной дороге. Skoda отбросило на металлическое ограждение и светофор. Пассажиры Volkswagen получили ссадины и ушибы.

В Сорокинском районе опрокинулся автомобиль Toyota Camry. По предварительным данным, 23-летняя девушка, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением при объезде стоявшего автомобиля КамАЗ. Водитель иномарки госпитализирована в больницу Ишима с травмой плеча. Ее пассажиры получили травму кисти и ушиб плеча.