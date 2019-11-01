Сообщество автоледи намерены сформировать в регионе тюменские общественники

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Снижение уровня риска возникновения аварийных ситуаций с участием женщин-водителей и повышение уровня культуры вождения всех участников дорожного движения в регионе видят главным итогом проекта "Автоледи: за культуру вождения" тюменские общественники.

Пресс-конференция, посвященная старту инициативы, прошла во время V форума Общественной палаты Тюменской области “Синергия Сибири: социальное партнерство”, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Руководитель проекта Ольга Зубарева отметила, что в декабре 2019 года – январе 2020 года планируется организовать серию обучающих и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня soft skils женщин-водителей. Будут организованы онлайн и офлайн-семинары и мастер-классы по повышению уровня водительского мастерства, оказанию первой помощи и поведению в случае возникновения ЧС. Автоледи научат предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций на дорогах, основам самообороны, технике повышения стрессоустойчивости и концентрации внимания и правилам эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобиля.

Для закрепления полученных знаний и навыков в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Армизонском районе пройдут этапы отборочных туров конкурса автомобильного мастерства среди женщин. 12 лучших автомобилисток региона смогут посоревноваться в финальном состязании, которое пройдет в феврале 2020 года в Тюмени.

Социальным итогом проекта станет формирование устойчивого сообщества женщин-водителей юга Тюменской области "Автоледи - взаимопомощь", которое объединит как участниц конкурса, уже получивших специальные навыки, так и всех желающих присоединиться к данной общественной инициативе.

Проект реализуется тюменским региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов совместно с АНО "Обретая крылья" на территории юга Тюменской области при поддержке фонда президентских грантов и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций региона.