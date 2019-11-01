От тюменских общественников ждут добрых историй на конкурс проекта "Открытые НКО"

| Фото: www.dobro.live | Фото: www.dobro.live

Ежемесячный конкурс добрых историй проводит медиа-проект "Открытые НКО".

Общественным организациям, которые занимаются развитием добровольчества, и самим волонтерам предлагают поделиться рассказами о том, как волонтерство пришло в их жизнь. Прием заявок продлится до 30 ноября.

В День добровольца 5 декабря будут отмечены три победителя, чьи истории будут опубликованы в региональных отделениях издания "Комсомольская правда".

Истории могут быть в виде интервью, статей, журналистских материалов, рассказов личного опыта, сообщают на сайте ОП ЯНАО. Не подойдут пресс и пост-релизы, событийные истории, аудиофайлы, тексты, которые уже были опубликованы в СМИ и описания проектов.

Для того, чтобы подать заявку, нужно направить материалы на электронную почту schetkina@dobro.live, в теме письма указать: "Добрая история ноябрь" и название фонда. Текст должен быть в формате Word и с информацией о названии НКО и городе, где происходят события. Историю нужно сопроводить горизонтальные фотографиями в количестве трех-пяти штук.

Присланные на конкурс истории, которые соответствуют условиям, будут появляться в новостной ленте и в соцсетях проекта "Открытые НКО".