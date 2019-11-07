На Ямале заработал окружной ресурсный центр НКО

| Фото: оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

Окружной ресурсный центр НКО заработал на Ямале. Он разместился на базе региональной Общественной палаты, сообщают в пресс-службе организации.

По словам члена ОП ЯНАО Натальи Пантюшевой, в округе большое количество НКО, которые работают успешно, но многие из них испытывают определенные сложности. Самая распространенная — они участвуют в различных конкурсах, но не получают гранты, потому что "хромает" проработка проектов, допускаются ошибки при подаче заявок. Например, цели проекта не соответствуют календарному плану и бюджету проекта, неправильно определяется социальный эффект, отсутствуют описание целевой группы и территория реализации проекта и многие другие.

"Задача ресурсного центра – поработать с руководителями общественных организаций, с теми, кто пишет проекты для того, чтобы они стали целостными, понятными, улучшить их идейность и проработку", — отметила Наталья Пантюшева.

Консультационно-методическая поддержка НКО, обучение социальному проектированию и подготовке заявок на различные грантовые конкурсы, информационная поддержка, содействие в освещении важнейших событий НКО — далеко не полный перечень функций, которые ресурсный центр будет выполнять. Он будет служить платформой для поиска и включения потенциальных гражданских активистов в общественную жизнь региона. Здесь их будут обучать и оказывать помощь в разработке и реализации социальных инициатив.

Несмотря на то, что ресурсный центр создан в Салехарде, работа с некоммерческими организациями возможна и в режиме онлайн: по телефону, скайпу, электронной почте. Кроме этого, будут организованы выездные очные консультации для НКО в города Ямала.

Контактные данные Окружного ресурсного центра НКО: Салехард, ул. Василия Подшибякина, 25а, кабинет 1, тел. - 8(34922)30661. Электронная почта - nko.yanao@gmail.com.