Анастасия Стафеева: опыт волонтеров из разных городов России пригодится в Тобольске

| Фото: Комитет по делам молодежи Тобольска | Фото: Комитет по делам молодежи Тобольска

Тоболячка Анастасия Стафеева приняла участие в молодежном экологическом форуме в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило специалистов и студентов-волонтеров из российских городов.

"Интересно было пообщаться с волонтерами из разных городов России. На форум мы попали после проведения в Тобольское первого в регионе волонтерского проекта по раздельному сбору мусора на открытом воздухе "Чистые игры - чистый Тобольск". В других городах эта акция проводится уже не в первый раз, так что участники делились с нами опытом, рассказывали о нюансах. В следующем году планируем проведение в Тобольске второго проекта”, - рассказала Анастасия Стафеева.

В рамках форума участники форума побывали на экскурсии по экологическим и природоохранным местам города, во время которых им показали реализацию экопроекта "Правила деления".

"Удивило, что жители города сами приносят раздельный мусор на пункты сбора. А потом из этого мусора делают какие-то нужные вещи. Было бы интересно что-то подобное организовать и в Тобольске", - отметила Анастасия Стафеева.

Также участники форума посетили пункт переработки редких и сложных пластиков, производство сувениров из переработанного пластика, магазин без упаковки "FREEDOM" и благотворительный магазин, который борется с перепотреблением одежды, пункт приема отходов и другие места.

Во время семинаров, сессий и дискуссионной площадки спикеры из разных сфер: экоактивисты, блогеры, представители общественных организаций и бизнеса, познакомили с мусорными реформами, рассказали о необходимости экологических проектов по утилизации мусора, об угрозе микропластика в мировом океане и климатических изменениях.

По итогам форума каждому участнику вручили сертификат.

Евгений Новосёлов