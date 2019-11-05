Гости форума "Синергия Сибири 2019" в Тюмени распишут значки в виде наличников

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Расписать значки в виде наличников смогут на площадке фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" гости форума "Синергия Сибири 2019", который откроется в тюменском технопарке 6 ноября в 10 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Том Сойер фест" в областной столице Владимир Скалдин, на форуме будет представлена их презентационная площадка, на которой добровольцы расскажут о своей деятельности. Кроме того, гостям предложат расписать экосумки и деревянные значки в виде наличников.

Напомним, участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" в 2019 году привели в порядок старый дом на ул. Льва Толстого, 50 в Тюмени. К проекту присоединились более 60 человек.

Дом на ул. Льва Толстого, 50 — это второй объект, который восстановили в рамках фестиваля "Том Сойер фест" тюменские волонтеры. А в 2018 году добровольцы подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.

Отметим, о своем участии на форуме Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири 2019" заявили более 550 представителей некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной и муниципальной власти из всех городов и многих районов юга Тюменской области. Ожидаются гости из Курганской и Свердловской областей, а также Ямала.

О своих успехах тюменские НКО и их партнеры расскажут на 60 выставочно-презентационных площадках, а новые решения, касающиеся межсекторного сотрудничества будут разработаны на пяти площадках раундовой игры "Синергия Сибири" и в ходе работы трех дискуссионных блоков.

Инна Пахомова