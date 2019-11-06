Ольга Кузнечевских: "Синергия Сибири" поможет развитию общественного сектора Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Синергия Сибири" - форум, на котором общественники могут сделать заявку власти. Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских на открытии пятого форума Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири: социальное партнерство", который проходит в тюменском технопарке 6 ноября.

Как отметила Ольга Кузнечевских, "Синергия Сибири" всегда тематические и пятый форум направлен на работу социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Этот институт реально востребован, но при этом мы понимаем, что без развития, совершенствования, становления будет сложно. Альянс власти, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций работает постоянно: у нас очень много организаций, работающих под патронажем определенных департаментов. Форум позволяет в выставочном варианте показать этапы становления. Такие площадки нужны, чтобы друг у друга поучиться, посмотреть, чего не хватает, сделать заявку власти - чему надо поучить, в чем необходима помощь", - считает замглавы региона.

Пятая "Синергия Сибири" началась с пленарного заседания. На обсуждении с коллегами Ольга Кузнечевских призвала гостей форума к коллаборации власти и бизнеса с представителями общественности. Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук высказал убеждение, что совместное созидание городского пространства благоприятно влияет на внешний вид города еще долгие годы, ведь любое пространство, которое создается обществом, им же оберегается.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин высказал мнение, что бизнес должен поддерживать общественные инициативы, помогать нуждающимся, поддерживать благотворительные проекты - очень важно, чтобы бизнес участвовал в социальных инициативах.

"Форум призван объединить разных людей, разные инициативы, сделать так, чтобы общественники нашли точки пересечения. Работает более 60 площадок проектов, которые показывают, как можно объединить инициативы бизнесменов, общественников и органы власти и сделать так, чтобы реализации проектов были интересны всем их участникам. Радует явка - приехали гости из Екатеринбурга, Кургана, Ямала, практически из всех районов юга Тюменской области. К открытию форума на площадках присутствовали около 500 участников. Кроме них форум встретил около 300 гостей - вход на все локации свободный и гости также могут поучаствовать в "Синергии Сибири", - сказал председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер.

Форум организовали в формате взаимосвязанных друг с другом блоков. На конкурсе-выставке социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство" авторы презентуют социально значимые инициативы. Лучшие проекты голосованием определят сами участники форума. Авторы лучших инициатив получат призы: трем победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 – по 30 тыс. рублей.

Раундовая игра проектных команд "Синергия Сибири" организует работу пяти тематических секций. Представители НКО, бизнеса и органов власти в игровой форме в командах разработают новые совместные инициативы, направленные на достижение целей приоритетных национальных программ по направлениям: "Демография, спорт и здоровье", "Образование и просвещение", "Городская среда, экология и безопасность", "Культура и духовно-нравственное воспитание граждан", а также "Развитие предпринимательской инициативы граждан и социальное предпринимательство". Авторы лучших идей, выбранных экспертным жюри, получат гранты по 100 тыс. рублей на сопровождение ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

На дискуссионной площадке пройдут панельные дискуссии с экспертами регионального и федерального уровней. Участники обсудят тренды социального партнерства, оценят эффективность социальных проектов и самоаккредитации НКО, поговорят о технологиях и инновациях, остановятся на обсуждении социальных услуг.

Предусмотрена тематическая культурная и просветительская программа для гостей и участников форума. Она включает в себя серию тематических фотовыставок, отражающих разнообразие и значимость социальной и гражданской активности, а также возможности сотрудничества между органами власти, бизнесом и НКО в достижении социальных целей.

Ирина Ромашкина