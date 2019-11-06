"Синергия Сибири" вдохновляет на новые инициативы, убедились гости тюменского форума

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Участники пятого форума "Синергия Сибири" - созидатели добра, вдохновляющие на новые свершения. Такой вывод сделали гости конкурса-выставки социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство".

На выставке авторы представили социально значимые инициативы. Народные песни, игра в ручеек и гостеприимство привлекли внимание гостей к локации районного Центра культуры и досуга Заводоуковска. Их площадка заинтересовала руководителя тюменской некоммерческой организации "Разумный отдых" Татьяну Шацких.

В День народного единства общественники организовали народное гулянье в ТРЦ "Кристалл". Там водили хоровод мира, танцевали и пели, девушек учили ходить с коромыслом с полными ведрами, а мужчинам раскрывали секреты русской парилки.

"Синергия Сибири" убеждает, что у нас много доброго, вечного, это отрадно. Меня заинтересовала площадка заводоуковского Центра культуры и досуга, потому что они тоже занимаются возрождением народных традиций. Думаю, нам нужно наладить сотрудничество", - считает Татьяна Шацких.

Директор заводоуковского ЦКиД Ольга Кляйн рассказала, что их делегация впервые на тюменском форуме. Здесь они презентуют фестиваль национальных культур "Венок дружбы", 3 ноября он в четвертый раз собрал представителей разных национальностей.

Заводоуковские общественники на "Синергии Сибири" встречали гостей хлебосольно: накрыли стол, угощали злаковыми бездрожжевыми хлебами, чувашским пирогом и татарскими баурсаками, русским печеньем с корицей и уральскими посикунчиками, блинами с грибами и красной икрой и немецким шницсуппе (сладкий суп из сухофруктов). Через кулинарию, устное народное творчество и танцы артисты призывают возрождать национальные традиции - передавать их подрастающему поколению.

"Мы уже давно слились воедино, живем как большая многонациональная семья. Много схожего в наших традициях, но много и разного. На фестивале мы представляем свои обряды, национальные блюда. В прошлом году была тема сватовства - у каждого народа свои обычаи, как сватать. В этом году мы показывали свадебные обряды. На следующий год планируем рассказать об обрядах при рождении ребенка", - рассказала Ольга Кляйн.

Гости конкурса-выставки проголосуют за лучшие проекты, победителей назовут на церемонии закрытия. Авторы лучших инициатив получат призы: трем победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 – по 30 тыс. рублей.

Кроме грантов и обмена опытом форум стал ценным источником вдохновения для общественников. Так, от тобольского отделения Союза пенсионеров России делегировали шесть активисток, сообщила пенсионерка Валентина Никулина. В Тобольске Валентина Андреевна занимается общественной деятельностью - приучает сверстников к активному образу жизни.

"Учим старшее поколение не сидеть дома на диване. У нас много кружков: хоровод, керамика, декупаж, вязание, газетоплетение - у нас каждый день занят. На форум приехали поучиться - мы хотим еще развиваться, большое желание приобрести опыт", - поделилась планами общественница.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер пояснил, что форум "Синергия Сибири: социальное партнерство" - это место, где общественники находят точки пересечения своих инициатив.

"Каждый из участников видит, что может быть полезно ему сейчас и что нужно объединяться для решения общих задач. Работает более 60 площадок проектов, которые показывают, как можно объединить инициативы бизнесменов, общественников и органы власти и сделать так, чтобы реализация проектов была интересна всем их участникам. Мы хотим, чтобы этот форум стал площадкой для контакта, дружбы и единения. Чтобы он прошел неформально: его цель - практическое знакомство и коммуникация", - подчеркнул он.

По данным организаторов, к открытию форума на площадках присутствовали около 500 участников. Кроме них форум встретил около 300 гостей - вход на все локации свободный. В форуме участвуют делегации из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, а также из Курганской и Свердловской областей, Татарстана и Ямала. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Тюменской области.

Гости форума участвуют в панельных дискуссиях с экспертами регионального и федерального уровней. Участники обсуждают тренды социального партнерства, технологии и инновации, оценят эффективность социальных проектов и самоаккредитации НКО, остановятся на обсуждении социальных услуг.

Одним из главных площадок форума стала раундовая игра проектных команд "Синергия Сибири". Представители НКО, бизнеса и органов власти в игровой форме в командах разработают новые совместные инициативы, направленные на достижение целей приоритетных национальных программ по направлениям: "Демография, спорт и здоровье", "Образование и просвещение", "Городская среда, экология и безопасность", "Культура и духовно-нравственное воспитание граждан", а также "Развитие предпринимательской инициативы граждан и социальное предпринимательство". Авторы лучших идей, выбранных экспертным жюри, получат гранты по 100 тыс. рублей на сопровождение ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

"Главная цель форума - разработать пять проектов по направлениям и начать их развивать всем миром, чтобы на следующий год, на шестом форуме "Синергия Сибири", эти проекты уже демонстрировали успешную реализацию. Наша цель - проектные решения, которые будут решать социальные задачи", - резюмировал Михаил Мельцер.

Ирина Ромашкина