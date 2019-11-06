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"Синергия Сибири" вдохновляет на новые инициативы, убедились гости тюменского форума

Общество, 15:18 06 ноября 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Участники пятого форума "Синергия Сибири" - созидатели добра, вдохновляющие на новые свершения. Такой вывод сделали гости конкурса-выставки социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство".

На выставке авторы представили социально значимые инициативы. Народные песни, игра в ручеек и гостеприимство привлекли внимание гостей к локации районного Центра культуры и досуга Заводоуковска. Их площадка заинтересовала руководителя тюменской некоммерческой организации "Разумный отдых" Татьяну Шацких.

В День народного единства общественники организовали народное гулянье в ТРЦ "Кристалл". Там водили хоровод мира, танцевали и пели, девушек учили ходить с коромыслом с полными ведрами, а мужчинам раскрывали секреты русской парилки.

"Синергия Сибири" убеждает, что у нас много доброго, вечного, это отрадно. Меня заинтересовала площадка заводоуковского Центра культуры и досуга, потому что они тоже занимаются возрождением народных традиций. Думаю, нам нужно наладить сотрудничество", - считает Татьяна Шацких.

Директор заводоуковского ЦКиД Ольга Кляйн рассказала, что их делегация впервые на тюменском форуме. Здесь они презентуют фестиваль национальных культур "Венок дружбы", 3 ноября он в четвертый раз собрал представителей разных национальностей.

Заводоуковские общественники на "Синергии Сибири" встречали гостей хлебосольно: накрыли стол, угощали злаковыми бездрожжевыми хлебами, чувашским пирогом и татарскими баурсаками, русским печеньем с корицей и уральскими посикунчиками, блинами с грибами и красной икрой и немецким шницсуппе (сладкий суп из сухофруктов). Через кулинарию, устное народное творчество и танцы артисты призывают возрождать национальные традиции - передавать их подрастающему поколению.

"Мы уже давно слились воедино, живем как большая многонациональная семья. Много схожего в наших традициях, но много и разного. На фестивале мы представляем свои обряды, национальные блюда. В прошлом году была тема сватовства - у каждого народа свои обычаи, как сватать. В этом году мы показывали свадебные обряды. На следующий год планируем рассказать об обрядах при рождении ребенка", - рассказала Ольга Кляйн.

Гости конкурса-выставки проголосуют за лучшие проекты, победителей назовут на церемонии закрытия. Авторы лучших инициатив получат призы: трем победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 – по 30 тыс. рублей.

Кроме грантов и обмена опытом форум стал ценным источником вдохновения для общественников. Так, от тобольского отделения Союза пенсионеров России делегировали шесть активисток, сообщила пенсионерка Валентина Никулина. В Тобольске Валентина Андреевна занимается общественной деятельностью - приучает сверстников к активному образу жизни.

"Учим старшее поколение не сидеть дома на диване. У нас много кружков: хоровод, керамика, декупаж, вязание, газетоплетение - у нас каждый день занят. На форум приехали поучиться - мы хотим еще развиваться, большое желание приобрести опыт", - поделилась планами общественница.

Фото ИА "Тюменская линия"

Председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер пояснил, что форум "Синергия Сибири: социальное партнерство" - это место, где общественники находят точки пересечения своих инициатив.

"Каждый из участников видит, что может быть полезно ему сейчас и что нужно объединяться для решения общих задач. Работает более 60 площадок проектов, которые показывают, как можно объединить инициативы бизнесменов, общественников и органы власти и сделать так, чтобы реализация проектов была интересна всем их участникам. Мы хотим, чтобы этот форум стал площадкой для контакта, дружбы и единения. Чтобы он прошел неформально: его цель - практическое знакомство и коммуникация", - подчеркнул он.

По данным организаторов, к открытию форума на площадках присутствовали около 500 участников. Кроме них форум встретил около 300 гостей - вход на все локации свободный. В форуме участвуют делегации из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, а также из Курганской и Свердловской областей, Татарстана и Ямала. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Тюменской области.

Гости форума участвуют в панельных дискуссиях с экспертами регионального и федерального уровней. Участники обсуждают тренды социального партнерства, технологии и инновации, оценят эффективность социальных проектов и самоаккредитации НКО, остановятся на обсуждении социальных услуг.

Одним из главных площадок форума стала раундовая игра проектных команд "Синергия Сибири". Представители НКО, бизнеса и органов власти в игровой форме в командах разработают новые совместные инициативы, направленные на достижение целей приоритетных национальных программ по направлениям: "Демография, спорт и здоровье", "Образование и просвещение", "Городская среда, экология и безопасность", "Культура и духовно-нравственное воспитание граждан", а также "Развитие предпринимательской инициативы граждан и социальное предпринимательство". Авторы лучших идей, выбранных экспертным жюри, получат гранты по 100 тыс. рублей на сопровождение ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области.

"Главная цель форума - разработать пять проектов по направлениям и начать их развивать всем миром, чтобы на следующий год, на шестом форуме "Синергия Сибири", эти проекты уже демонстрировали успешную реализацию. Наша цель - проектные решения, которые будут решать социальные задачи", - резюмировал Михаил Мельцер.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Ромашкина

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# Общественная палата Тюменской области , общественники , СО НКО , форум

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