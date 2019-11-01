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Тюменским волонтерам помогут создать свой имидж

Общество, 18:32 11 ноября 2019

из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Серию семинаров, посвященных созданию имиджа добровольца, организуют для тюменских волонтеров в Координационном ресурсном центре на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".

Занятия проведут региональные эксперты в области связей с общественностью, построения имиджа и публичных выступлений. Мероприятия запланированы на 12, 19 и 26 ноября с 17 до 19 часов.

Первый семинар проведет единственный в Тюмени релукер-имиджмейкер выпускница Международного института имиджа Relooker и слушатель курсов Австрийской школы этикета Ирина Баранова. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

По завершению трех ноябрьских семинаров участники получат сертификат государственного образца, сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

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# волонтеры , ДИ Пионер , добровольцы

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