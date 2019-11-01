Тюменским волонтерам помогут создать свой имидж
Серию семинаров, посвященных созданию имиджа добровольца, организуют для тюменских волонтеров в Координационном ресурсном центре на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".
Занятия проведут региональные эксперты в области связей с общественностью, построения имиджа и публичных выступлений. Мероприятия запланированы на 12, 19 и 26 ноября с 17 до 19 часов.
Первый семинар проведет единственный в Тюмени релукер-имиджмейкер выпускница Международного института имиджа Relooker и слушатель курсов Австрийской школы этикета Ирина Баранова. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
По завершению трех ноябрьских семинаров участники получат сертификат государственного образца, сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.