Для трудоустройства старшего поколения необходим особый подход, считают тюменские общественники

| Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости населения Тюменской области

Создать для людей предпенсионного и пенсионного возраста отдельный банк вакансий и индивидуально подходить к вопросу их трудоустройства призвала председатель Тюменского областного движения "Демография поколений", заместитель председателя региональной Общественной палаты Светлана Ярославова.

Об этом она рассказала на круглом столе "Обучение и трудоустройство поколения 55+", который прошел в Тюмени 12 ноября. В обсуждении приняли участие члены общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области, рабочей группы по безопасности труда и жизнедеятельности ОП ТО, Фонд социального страхования, Государственная инспекция труда в Тюменской области, Тюменское межрегиональное объединение организации профсоюзов "Тюменский облсофпроф", Региональное объединение работодателей Тюменской области и Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности.

По данным Светланы Ярославовой, 31,7% жителей России - пенсионеры, это 46,5 млн человек, их них 12,3 млн человек продолжают работать. Стимулом для продолжения трудового пути служит не только недостаточный размер пенсии, но и желание работать. Опросы, которые проводило движение "Демография поколений", показывают, что старшее поколение позитивно относится к перспективе поработать, пока позволяет здоровье, но при этом они нуждаются в заботе. Люди, родившиеся в СССР, хотят, чтобы для них создали условия, они не знают, куда идти и к кому обратиться.

Общественница заметила, что во время исследований на вопрос о самоидентификации люди старшего поколения отвечают, что они пенсионеры. Однако пенсия - это всего лишь один из видов доходов, и идентифицировать личность таким образом неправильно. Психологическая работа с этим поколением крайне важна для сохранения их как энергичной и работоспособной силы, для того, чтобы заслуженный учитель или опытный врач, войдя в определенный возраст, не чувствовал себя ненужным.

Светлана Ярославова продемонстрировала участникам круглого стола минусы пассивной пенсии. К ним относятся социальные фобии, бедность, депрессия, ощущение ненужности, обострение хронических заболеваний, интеллектуальная деградация, резкое снижение уровня профессионализма, понижение жизненного тонуса, феномен нехватки времени и ускоренное старение.

При этом среди плюсов влияния работы на самочувствие человека - активизация умственной и физической деятельности,поддержание тонуса, улучшение внешнего вида, улучшение метаболизма и жизненной силы, укрепление чувства собственного достоинства, материальная независимость и социальная адаптация к возрастным изменениям (нет чувства старения).

Исследование фокусной группы предпенсионеров и людей раннего пенсионного возраста показало, что они не против устроиться на работу, но заставить их искать вакансии очень сложно. Уязвимым местом до сих пор является информационная грамотность, хотя существуют социальные программы, помогающие старшему поколению адаптироваться под новые технологии. Помимо официальной работы, около 60% предпенсионеров заинтересованы в самозанятости.

Светлана Ярославова обратилась к органам власти с просьбой, чтобы в учреждениях занятости была создана отдельная биржа, специализирующаяся на трудоустройстве этого поколения. В общении с ними нужна определенная специфика, каждому нужно подобрать работу согласно его психологическим наклонностям, а чтобы эти наклонности определить, - надо сначала провести психологическое тестирование, поговорить с человеком по душам.

Дарья Казакова