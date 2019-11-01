Тюменцев зовут на образовательный интенсив "Безопасный интернет"

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Образовательный интенсив "Безопасный интернет" стартует в центре "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а, к.12) в Тюмени 23 ноября в 10 часов 30 минут. Обучение организуют для желающих вступить в ряды киберволонтеров.

На интенсиве тюменцам расскажут о понятии сетевой гигиены, видах противоправного контента и способах борьбы с ним. Также участники встречи узнают, как обезопасить себя и ребенка в интернете, как родителям найти общий язык с ребенком. Разъяснят, как отличить молодежные тренды от реальных угроз.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта "Киберпатруль Тюменской области" Анастасия Попова, мероприятие организовано для тех, кто желает стать киберволонтерами, для волонтеров, которые в дальнейшем смогут работать как с родительской, так и с подростковой аудиторией.

"Сейчас часть наших добровольцев борется с противоправным контентом, несущим в себе угрозу для детей. Мы же хотим, чтобы другая часть волонтеров делилась с родителями информацией о реальных угрозах, существующих в интернете, и о молодежных трендах. В будущем они займутся образовательно-просветительской работой с родителями и детьми на базе образовательных организаций и в рамках городских мероприятий", — добавила она.

В Тюмени, по словам Анастасии Поповой, насчитывается около 200 киберволонтеров. Часть из них регулярно участвует в мероприятиях. Благодаря их деятельности удавалось добиваться закрытия вредоносных сайтов.

Участие в интенсиве бесплатное. Для желающих стать киберволонтерами открыта регистрация.

Инна Пахомова