У тюменских НКО появился медиа-акселератор

| Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Помочь тюменским социально ориентированным некоммерческим организациям рассказывать о себе и продвигать проекты в социальных сетях намерены авторы медиа-акселератора "Запостил - было".

Инициатором создания акселератора стал региональный научно-исследовательский фонд "Земля Сибирская", сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Информационная открытость некоммерческих организаций становится одним из базовых принципов коммуникации с внешней средой, обеспечивая обратную связь и развитие. Именно от доступности информации об НКО во многом зависит доверие общества и государства к некоммерческому сектору в целом, а значит и его поддержка, а также личное участие и вовлечение граждан в текущие волонтерские и благотворительные проекты.

Однако, как отмечают эксперты, количество НКО, научившихся грамотно работать в информационном поле, рассказывать регулярно о своей деятельности, продвигать проекты, быть медийно активными все еще достаточно мало, особенно на региональном уровне. В Тюменской области активно ведут свои страницы в социальных сетях и наполняют новостями о деятельности организации только 30% некоммерческих организаций.

Проект "Запостил - было" предполагает развитие сотрудничества более ста НКО, работающих в городах юга Тюменской области, и 200 гражданских активистов, реализующих социально-значимые инициативы с профессиональными сообществами журналистов, в том числе, с фотографами, видеографами, web-дизайнерами, а также со СМИ регионального уровня - газетами, телеканалами, радиостанциями в формате pro bono.

Планируется, что реализация проекта будет состоять из трех частей. Образовательная часть даст знания, умения и навыки информационной "упаковки" и презентации своих проектов в медиа-пространстве, практическая позволит готовить информационные материалы, организовывать фото- и видеосопровождение проектов. В заключение на основе открытого конкурса определят те НКО, которые получат возможность постоянного сопровождения своих проектов со стороны СМИ и информационных порталов-партнеров.

Организаторы медиа-акселератора "Запостил - было" запланировали информационную поддержку не менее 30 проектов, создание не менее 150 информационных поводов, выпуск не менее 1 тыс. 500 публикаций с аудиторией около 50 тыс. человек. Также благодаря повышению информационной открытости участники проекта получат дополнительные возможности для успеха в различных грантовых конкурсах.