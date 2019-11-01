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В Тюмени откроется Школа юных джентльменов

Общество, 18:38 14 ноября 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Приобрести важные и полезные для будущей жизни навыки и качества смогут воспитанники Школы юных джентльменов, которая появится в Тюмени. Ее организатором выступила городская общественная организация помощи детям "Наше счастье — 7Я".

Как рассказали в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, новая инициатива организации полностью посвящена воспитанию подрастающего поколения.

По задумке руководителя НКО Марины Ремезовой, Школу юных джентльменов будут посещать мальчики, которых воспитывают матери-одиночки. Во время занятий юные тюменцы смогут приобрести важные и полезные для будущей жизни навыки и качества: стремление к достижению результата, активность, настойчивость, решительность, независимость, ориентацию на преодоление трудностей, а также уважение к женщинам, пожилым людям, всем тем, кто слаб и беззащитен.

Организаторы проведут психологический мониторинг и выявят доминирующие установки, которые мешают мальчикам-подросткам развиваться. Состоится тренинговая сессия, направленная на командоообразование, формирование у участников мужского типа поведения и мотивацию к нему, а также наставнический блок, в котором ребята получат возможность пообщаться с представителями ветеранских общественных организаций, МЧС, успешными бизнесменами и так далее.

Для детей проведут игропрактики, квесты, привлекут их к волонтерской деятельности. Завершится проект выпускным, на котором будут награждены лучшие и пройдет "Бал для мам", подготовленный самими мальчиками.

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# воспитание , дети , социально ориентированные некоммерческие организации

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