Более трех тысяч многодетных семей получили одобрение на господдержку по ипотеке

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Более трех тысяч многодетных российских семей получили одобрение на господдержку в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов, сообщает ДОМ.РФ.

Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. Для получения поддержки заемщику необходимо обратиться к своему кредитору с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального жилого дома.

Рассмотренные заявки кредитор передает в ДОМ.РФ. После проверки документов на соответствие условиям программы средства перечисляют кредитору, который направляет их на погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту заемщика или начисленных процентов.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, востребованность программы господдержки многодетных семей уже в первый месяц реализации превысила прогнозы по числу обращений.

"В настоящее время совместно с кредиторами мы проводим работу по рассмотрению обращений в возможно короткие сроки, чтобы получение господдержки было для заемщиков еще более комфортным и оперативным", - сказал он.

Подробную информацию об условиях программы можно получить на сайте ДОМ.РФ, а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22.