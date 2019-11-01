Спасатели предупреждают тюменцев о неблагоприятной погоде
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Неблагоприятные погодные условия ожидаются на юге Тюменской области ночью 12 ноября, сообщает региональное управление МЧС.
В регионе ожидаются осадки: мокрый снег, ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица. Днем 12 ноября гололедные явления сохранятся.
Спасатели советуют, при ветре и сильных осадках не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. Быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.
В экстренных случаях звоните по телефону 101 или 112.