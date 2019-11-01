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Спасатели предупреждают тюменцев о неблагоприятной погоде

Общество, 18:11 11 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на юге Тюменской области ночью 12 ноября, сообщает региональное управление МЧС.

В регионе ожидаются осадки: мокрый снег, ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица. Днем 12 ноября гололедные явления сохранятся.

Спасатели советуют, при ветре и сильных осадках не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. Быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.

В экстренных случаях звоните по телефону 101 или 112.

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# непогода , спасатели

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