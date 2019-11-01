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Тюменский хирург-кардиолог оказал пассажиру самолета первую помощь

Общество, 13:52 14 ноября 2019

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Третий раз предотвращает трагедию в небе врач тюменской Областной клинической больницы № 1 Дмитрий Хомутинин. На борту стало плохо пассажиру самолета, следовавшего из Тюмени в Москву 14 ноября.

Как сообщает ОКБ № 1, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Дмитрий Хомутинин и его коллеги летели в Москву на конференцию по минимально-инвазивной кардиохирургии и хирургической аритмологии. В воздухе бортпроводникам потребовалась помощь врачей - пассажира в пути застал острый приступ гипотонии.

Дмитрий Хомутинин рассказал, пока шел со своего места к пострадавшему, уже семь человек оказывали ему помощь. С двумя из них тюменскому хирургу уже приходилось приводить в сознание пассажира год назад.

"Увидели меня - обрадовались. Молодой человек лежал на полу в проходе. Уже в сознании, но крайне бледный. Помог нашатырь и далее сладкий, горячий чай. Я вернулся на свой ряд. Уже не спал. Через десять минут бортпроводница сказала, что без меня не обойтись", - рассказал Дмитрий Хомутинин.

Врач поставил пострадавшему капельницу с глюкозой. Экипаж проконсультировался, есть ли необходимость в вынужденной посадке - Дмитрий Хомутинин рекомендовал продолжить полет. На протяжении дальнейшего пути врач контролировал состояние молодого человека и продолжал вводить необходимые лекарства. При приземлении на борт поднялись сотрудники реанимационной бригады скорой помощи и медицины катастроф.

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# ОКБ №1 , первая медицинская помощь

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