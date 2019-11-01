В арсенале "Бабушек особого назначения" появятся новые практики

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

"Бабушки особого назначения" получат новые практики. Патруль активистов проекта встретится со специалистами пищевой промышленности и волонтерами по безопасности, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда "Старшее поколение".

Семинары пройдут на базе ООО "Хлебокомбинат "Абсолют" (3 км Старого тобольского тракта, 4а) 15 ноября в 11 часов.

Эксперты пищевой индустрии познакомят собравшихся с технологическим процессом изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Технологи производства расскажут о полезных пищевых добавках, вредных и запрещенных Е-кодах. Представители старшего поколения узнают, какой вред здоровью может нанести некачественная еда, на что стоит обращать внимание при выборе товара и где не стоит покупать продукты питания.

Опытные наставники из поискового отряда "Белая Сова – Тюмень" расскажут бабушкам о том, как уберечь себя и близкого человека от пропажи в городе и за его пределами.

В формате интерактивного тренинга спикеры и участники проекта разберут основные правила безопасности, которые нужно соблюдать на природе и определят предметы, необходимые для прогулки в лесу.

Напомним, социальный проект "Бабушки особого назначения" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Узнать подробную информацию о деятельности проекта можно по телефону 8 (3452) 30-39-59.