Во Дворце спорта сойдутся "Рубин" и "Югра"

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

ХК "Рубин" примет "Югру" из Ханты-Мансийска во Дворце спорта 15 ноября, начало в 19 часов, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Это будет первый раунд соперничества коллективов из четырех запланированных календарем. На площадке югорчан рубиновцы сыграют 29 ноября.

Тюменцы, набрав 41 балл, занимают третье место в списке из тридцати четырех клубов. Северяне идут четвертыми, накопив 39 очков. Оба коллектива провели по 24 матча. Правда, после пятнадцати побед подряд, одержанных ханты-мансийцами с 17 сентября по 27 октября, "Югра" угодила в яму, уступив в четырех встречах. Затем 8 ноября в Челябинске подопечные Вадима Епанчинцева одолели "Челмет" - 3:2. С таким же результатом, но двумя днями ранее, в столице Южного Урала оформил победу "Рубин".

В этом сезоне югорчане вышли победителями в десяти из четырнадцати выездных встреч, шесть раз добившись успеха в основное время, трижды по буллитам и один раз в овертайме. Процент реализации игроками "Югры" большинства равен 22,2. Чуть чаще, чем в каждом десятом меньшинстве эта команда пропускает. Для сравнения, "Рубин" добивается взятия чужих ворот при каждом пятом численном перевесе.

Тренерский штаб "Югры" задействовал двух вратарей Евгения Иванникова и Константина Волкова. Процент отражаемых бросков у них примерно одинаков (92,3 и 91,7). При этом в матче с "Челметом" играл Волков.

Лучшим защитником югорского клуба по статистическим показателям является выступавший в прошлом сезоне за "Рубин" Максим Верёвкин. Он принял участие во всех 24 матчах, выполнил 11 результативных передач и добился положительного показателя полезности, равного семи. Правда, последний компонент чуть выше у защитника Максима Рогова (+8), но он сыграл двадцать матчей, один раз ассистировав партнерам. Отметим, что в сезоне 2014-2015 годов Рогов выступал за "Рубин".

Самым эффективным нападающим "Югры" является Кирилл Пилипенко. В 24 матчах он набрал 30 очков по системе "гол+пас" (16+14) и является лучшим бомбардиром чемпионата. Пятнадцать баллов заработал Антон Берлёв (5+10), а Дмитрий Арсенюк – четырнадцать (4+10). В сезоне 2016-2017 годов он был игроком "Рубина". Ни одной игры не пропустил еще один воспитанник тюменского хоккея форвард Иван Фищенко - 5 (3+2). В начале сентября 2018 года рубиновцы одолели югорчан на домашнем льду по буллитам (4:3). Победную попытку выполнил у хозяев Денис Ячменёв. Дубль оформил Егор Бабенко.