Тюменцы вышли в финал конкурса среди работников молодежной политики

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Тюменцы Наталья Ниязова и Николай Савченко вошли в число 60 победителей заочного конкурса всероссийского "Лучший работник сферы государственной молодежной политики". Они представят область на всероссийском этапе в Ханты-Мансийске 22-24 ноября.

Наталья Ниязова, сотрудник центра внешкольной работы "Дзержинец", участвует в номинации "Специалист подведомственного учреждения". Николай Савченко, руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" — "Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти".

Победители Всероссийского конкурса пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти РФ и обучение в ведущих вузах страны.

"Очень хочется посмотреть, как работают другие специалисты по работе с молодежью, найти новые идеи для своих проектов, понять специфику работы в зависимости от места проживания. Также хочется услышать обратную связь. Иногда, простые вопросы людей, которые первый раз слышат о твоей деятельности, дают возможность посмотреть свою работу под другим углом", — говорит Наталья Ниязова.

Напомним, 13 сентября прошел региональный этап конкурса. Из 60 руководителей, финалистами стали 18 человек, среди них четверо — обладатели номинации первой степени прошли в заочный этап: в заявке рассказали о своей инициативе и записали видеоролик о ней. За каждый пункт начислялись баллы, таким образом выявили 60 победителей со всей России по шести номинациям: "Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования", "Руководитель структурного подразделения", "Специалист органа исполнительной власти", "Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти", "Специалист подведомственного учреждения", "Специалист по работе с молодежью образовательных организаций", сообщает "АиФ - Западная Сибирь".