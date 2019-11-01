Стратегию информатизации регионального здравоохранения обсудили в Тюмени

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

В правительстве Тюменской области совместно с фирмой 1С обсудили стратегию информатизации регионального здравоохранения.

В день открытия Тюменского цифрового форума "Инфотех 2019" областную столицу посетил директор "Фирмы 1С" Борис Нуралиев. Это не первый его визит в Тюмень: в 2016 году начался переход городских поликлиник с западной информационной системы на отечественное ПО. В же время было положено начало созданию региональной медицинской информационной системы, которая охватывает все процессы работы лечебно-профилактических учреждений области.

Информационная система, созданная в Тюмени, отвечает всем требованиям Минздрава РФ. Решена задача по сбору информации о здоровье пациента и оперативному к ней доступу врачом. Реализован точный учет лекарств и расходных материалов, а также контроль финансово-хозяйственной деятельности. 100% населения имеют электронную медицинскую карту. На сегодняшний день в системе работают 46 медицинских организаций и 12 тыс. пользователей. В течение года в системе регистрируется более 10 миллионов посещений.

Промежуточные итоги автоматизации регионального здравоохранения были представлены на форуме "ИНФОТЕХ 2019". Выставочный стенд Ресурсного центра "1С-Медицина-Регион" посетил губернатор области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Главе региона рассказали о новых возможностях, которые дает информационная система врачам в работе с данными пациентов. Одно из последних нововведений - система оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений. Данный механизм разработан силами Ресурсного центра "1С-МР" при методической поддержке экспертов-кардиологов Областной клинической больницы №1. Благодаря полученной модели уже было выявлено более 3 тыс. человек с высокими рисками сердечно-сосудистых осложнений.

"Региональная медицинская информационная система Тюменской области - одна из наиболее функционально развитых МИС в России. Оценить преимущества, которые дает система, смогли не только врачи, муниципальные и государственные служащие, но и сами пациенты. Тюменцы с удовольствием используют региональные электронные сервисы, более 50 процентов жителей региона записываются на прием к врачу дистанционно. В 2019 году этой возможностью воспользовались более 6 миллионов раз", - прокомментировал директор Ресурсного центра "1С-Медицина-Регион" Андрей Лозицкий.

По итогам встречи правительства Тюменской области с разработчиками медицинской информационной системы обозначены новые "точки роста" для развития регионального здравоохранения, что позволит предоставлять пациентам качественную и своевременную медицинскую услугу.