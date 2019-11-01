Подготовку кадров для цифровой экономики региона обсудили на форуме ИНФОТЕХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансформацию системы подготовки кадров для цифровой экономики и обеспеченность отрасли квалифицированными специалистами обсудили участники панельной дискуссии "Цифровой регион: задачи, ресурсы, кадры", которая состоялась в рамках форума ИНФОТЕХ-2019 в тюменском технопарке. Участие в разговоре приняли представители бизнеса, высшего образования и органов власти.

"Не оспаривая дефицит IT-кадров, отмечу и другую проблему - это отсутствие специалистов, способных внедрять огромные цифровые платформы, трансформировать отрасль. Это основной вызов, - подчеркнула директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич. - Программисту нужно ставить задачу, но людей, которые могут сделать это, посмотрев на отрасль системно, на региональном уровне точно не хватает".

Сложности с поиском сотрудников возникают и у бизнеса. Предприятия решают проблему, в том числе взращивая кадры в партнерстве с учебными заведениями, отметил гость тюменского форума, гендиректор компании "1С" Борис Нуралиев.

"Молодых людей нужно заинтересовывать, чтобы они понимали перспективность отрасли. О высоких зарплатах специалистов этого направления известно, важно еще и создавать для школьников и студентов первых курсов интересные задачи - сначала учебные, потом вовлекать в решение реальных, которые стоят перед регионом", - сказал Борис Нуралиев.

О том, как изменилась подготовка специалистов в тюменских вузах с наступлением цифровой эпохи, рассказали ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова и Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Так, в ТюмГУ задались целью обеспечить как минимум базовый уровень знаний в области цифровой культуры. С начала учебного года 2019-2020 годов в вузе стартовал одноименный курс. Занятия "Цифровой культуры" посещают все учащиеся, независимо от специальности. Руководитель университета отметил рост интереса к компьютерным наукам и математике, о чем говорит увеличение числа студентов соответствующих направлений, однако обозначил иную сложность, которую испытывают российские вузы - с обеспеченностью квалифицированными преподавателями.

"Проблемы - с тем, кто будет учить студентов. В отрасли платят лучше, чем в университетах. Если средняя зарплата выпускника 2019 года, по данным Superjob, 78 тысяч рублей, зачем ему идти вуз. Кроме того, вузы живут своей логикой, к наличию степени, звания привязано многое. Для отрасли это значения не имеет, - сказал Валерий Фальков. - Думаю, что по отношению к этой отрасли должны быть свои мерки. Внутри вузов должны быть совершенно другие зарплаты и другие требования для найма персонала. Только в этом случае мы сможем привлечь лучших специалистов".

О сложностях, которые испытывают университеты, говорил и помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

"Вуз тратит много денег на подготовку студента и должен либо внедрять серьезную цифровую платформу для обучения, либо уходить в допообрзование, либо у нас останется набор федеральных вузов, которые будут только это образование давать. Это не очень хорошо. Согласен с тем, что говорилось про преподавателей - тех, кто преподает на высоком уровне, заберут "с руками" в IT. Вопрос и к IT-компаниям, коллеги же хотят получать уже готовых специалистов. Значит, нужно помогать, поддерживать преподавателей, формировать стипендии, работать не только с талантливыми студентами, но и с педагогами", - сказал он.

Татьяна Ковалева