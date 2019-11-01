Ростех представил разработки для транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения на ИНФОТЕХе

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Ростех продемонстрировал высокотехнологичные разработки для транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения на форуме ИНФОТЕХ-2019 в Тюмени. Все решения готовы к внедрению на территории региона. Напомним, ранее Тюменская область и Госкорпорация заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации инфраструктуры, внедрении энергосберегающих технологий и создании высокотехнологичной промышленной продукции.

На ИНФОТЕХе предприятия Радиоэлектронного кластера Ростеха представили четыре комплексных проекта: "Информационная безопасность", "Умный город", "Цифровая школа", "Интеллектуальная транспортная система" (ИТС). Экспозицию посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В числе разработок, которые были продемонстрированы, – система хранения данных "Купол", интеллектуальные приборы учета электроэнергии, вычислительный комплекс "Эльбрус", интеллектуальная видеосистема для транспорта.

"Тюменская область готова использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно, а главное с пользой для людей двигаться дальше", – подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко отметил, что Госкорпорация имеет внушительный опыт реализации крупных комплексных инфраструктурных проектов и готова удовлетворить запросы динамично развивающегося региона.

"По результатам проведенных ранее встреч выработаны основные направления нашего взаимодействия с Тюменской областью. Сегодня в рамках выставки ИНФОТЕХ мы демонстрируем конкретные решения для модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры региона, обеспечения информационной безопасности, оснащения школ современным оборудованием", – сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

На форуме Тюменской области были переданы компьютеры на базе процессоров "Эльбрус". Оборудование пройдет опытную эксплуатацию в Центре информационных технологий региона. Вычислительная техника создана ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (входит в концерн "Автоматика") в сотрудничестве с АО "МЦСТ".