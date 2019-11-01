Владимир Гутенев: регионам есть чему поучиться у Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На выставке форума ИНФОТЕХ-2019 представлены технологические прорывы, а другим регионам стоит поучиться у Тюменской области созданию инновационной среды.

Такое мнение во время общения с прессой высказал председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно- промышленного комплекса РФ, президент ассоциации содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

Он отметил, что комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и экспертный совет Госдумы по развитию радиоэлектронной промышленности, выбирая площадку для проведения выездного заседания, рассматривали различные субъекты. Тюменская область привлекла целым рядом успешных факторов.

"Вы стали одним из пяти регионов, которые на своей территории сформировали НОЦ, это огромное лидерство и победа. Вы не просто инвестиционно привлекательный регион, - нулевыми ставками уже никого не удивишь. Здесь сформирована такая инновационная среда и демографическая ситуация, что люди из айти-сферы приезжают в регион, несмотря на то, что они могут выбрать любую точку на карте. Мы ожидали здесь увидеть технологические прорывы, но увидели гораздо больше. Вы сделали большой шаг вперед", - подчеркнул Владимир Гутенев.

Его особенно впечатлили разработки Тюменского президентского кадетского училища.

"В очередной раз убедились, что все взаимосвязано: эффективная работа команды губернатора, свобода, инновационный дух и высокий результат, в том числе в цифре. Я думаю, есть чему учиться другим регионам у Тюменской области", - сообщил депутат Госдумы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил госкорпорацию "Ростех" за участие в работе ИНФОТЕХа. Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу, и оборонным предприятиям в том числе, выпускать качественную гражданскую продукцию, а цифровизация и информатизация - это сферы, где научный потенциал российских оборонных предприятий может и должен быть активно применен, что и демонстрирует стенд Ростеха.

"Интересные проекты всегда представляют "Ростелеком" и "Сбербанк". Например, умная технология, с помощью которой врач не будет тратить время на заполнение медкарты, за него это сделает компьютер. Каждый раз на выставке ИНФОТЕХа мы видим что-то новое и внедряем это в жизнь", - отметил Александр Моор.

Дарья Казакова