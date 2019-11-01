ИНФОТЕХ определит долгосрочные перспективы в цифровой экономике, заявил Александр Моор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия, подобные тюменскому ИНФОТЕХу, важны и значимы, так как позволяют выработать долгосрочные ориентиры и тактику их достижения в цифровой отрасли.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая XII цифровой форум ИНФОТЕХ-2019 13 ноября.

Глава региона поприветствовал гостей и отметил, что ему было приятно увидеть тюменскую молодежь, которая выстраилась в очередь у входа в технопарк. Это говорит о том, что темы, которые заявлены в программе форума, интересны и драйверы ее движения вперед - именно молодое поколение.

Он напомнил, что 2019 год - год старта национальных проектов, и один из них - "Цифровая экономика". Все субъекты страны детализировали эту программу в своих региональных проектах, и Тюменская область не осталась в стороне.

"Мы все говорим о том, что время течет быстро, быстро внедряются новые IT-идеи, и проведение таких региональных форумов важно и значимо. Здесь все участники процесса могут пообщаться и выработать долгосрочные ориентиры, цели и тактику их достижения. Компании, которые участвуют в выставке, мыслят глобально, готовы к большой трансформации. Они представили не только действующие решения, но и идеи, которым еще предстоит стать прорывными проектами", - рассказал Александр Моор и пожелал всем позитивной энергии и успехов. Он наградил победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области.

Помощник полпреда президента России в УФО Евгений Гурарий от лица Николая Цуканова передал приветствие участникам форума и поблагодарил за такую площадку, которая есть в Уральском федеральном округе и по масштабам уже вышла из регионального уровня на федеральный.

"Все направления, которые заявлены - вопросы информационной безопасности, подготовки кадров и импортозамещения, все это в тренде и актуально. Информатизация - неотъемлемая составляющая социально-экономического развития, и здорово, что в Тюменской области есть заинтересованность высшего должностного лица, есть команда, которая выполняет все задачи. Регион не только на Урале, но и во всей стране один из лидеров в части внедрения передовых технологий и цифровых решений", - заявил Евгений Гурарий. Он выразил готовность по итогам ИНФОТЕХа взять все самое лучшее и в дальнейшем внедрять как минимум на уровне УФО.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов от имени депутатов поприветствовал организаторов и гостей форума и вручил дипломы победителям конкурса "Моя IT-идея".

XII тюменский цифровой форум ИНФОТЕХ-2019 проходит 13 и 14 ноября в технопарке. Подробная программа - на сайте мероприятия.

Дарья Казакова