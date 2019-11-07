В Тюмени на ИНФОТЕХе представят опыт Китая в разработке цифровых платформ

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Лекция "Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию" пройдет в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий ИНФОТЕХ–2019 14 ноября в тюменском технопарке.

О том, как в Китае создаются цифровые платформенные решения, расскажет эксперт в области цифровых трансформаций и учредитель фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев.

Эксперт отметил, что построение цифровой экономики – это процесс долгой систематической работы. Учитывая, что цифровизация – явление повсеместное, важно смотреть на опыт других стран и регионов. Ни для кого не секрет, что Китай в этом плане поражает своими темпами и качеством внедрения цифровых решений.

Лекция "Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию" будет интересна не только профессионалам в области разработки цифровых платформ, программистов. Ее структура построена таким образом, что позволит погрузиться в тему даже тем, кто не владеет специальными знаниями в области цифровой экономики.

Зарегистрироваться на лекцию и узнать подробности можно на официальном сайте форума.