На ИНФОТЕХе представят опыт Китая по созданию платформенных решений

infotex72.ru infotex72.ru

Лекцию о создании цифровых платформенных решений, применяемых в Китае, прочтет эксперт в области цифровых трансформаций и учредитель фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев на ИНФОТЕХе 14 ноября, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Построение цифровой экономики – это процесс долгой систематической работы. Учитывая, что цифровизация – явление повсеместное, важно смотреть на опыт других стран и регионов. Ни для кого не секрет, что Поднебесная в этом плане поражает своими темпами и качеством внедрения цифровых решений.

Лекция "Платформенные решения. Опыт Китая по их созданию" будет интересна не только профессионалам в области разработки цифровых платформ, программистам. Ее структура построена таким образом, что позволит погрузиться в тему даже тем, кто не владеет специальными знаниями в области цифровой экономики.

Зарегистрироваться на лекцию и узнать подробности можно на официальном сайте.