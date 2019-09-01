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Областная IT-неделя пройдет в Тюмени в ноябре

Общество, 18:10 30 сентября 2019

infotex72.ru | Фото: infotex72.ru

Областная IT-неделя пройдет в Тюмени с 11 по 15 ноября. Центральным мероприятием недели станет XII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ 2019" 13 и 14 ноября, сообщает областной департамент информатизации.

Главной темой IT-недели станет цифровая трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы "Цифровая экономика". Мероприятие начнется с киберспортивных соревнований – основного этапа Кубка России по киберспорту. Турнир пройдет по дисциплине Counter-Strike: Global Offensiv (CS: GO), Dota 2 и Clash Royale.

Далее состоится финал чемпионата на Кубок губернатора Тюменской области по робототехнике и программированию. Участники в формате очной защиты представят свои проекты экспертной комиссии.

Следующим мероприятием IТ-недели станут Открытые межрегиональные соревнования по информационной безопасности для школьников URALSCHOOLCTF. На турнире ребята решат кейсы по информационной безопасности, найдут новые способы борьбы с киберпреступниками и генерируют решения для эффективной защиты в сети Интернет.

Победителей соревнований и турниров наградят на торжественной церемонии 13 и 14 сентября на выставке "ИНФОТЕХ-2019".

Завершающим событием IТ-недели 15 ноября станет конференция разработчиков программного обеспечения GDG DevFest Tyumen. Подобная специализированная конференция проводится в Тюмени впервые.

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# IT-технологии , ИНФОТЕХ , киберспорт , национальный проект Цифровая экономика

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