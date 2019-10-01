Семь тюменских школьников представят проекты в финале соревнований Science Slam School

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семь тюменских школьников вошли в число финалистов на осеннем этапе конкурса "Science Slam School: Тюмень", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

На нем участники очно совершенствовали навыки в подготовке доклада и в публичных выступлениях вместе с экспертами. По итогам организаторы определили ребят, которые представят доклады о своих проектах широкой публике гостей и участников XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" 14 октября.

У каждого из тюменских финалистов есть свой готовый проект. Надежда Мустафина представит устройство "Чистый океан", способное собирать пластик с поверхности океана, чтобы предотвратить его разрушение. Павел Кириллов расскажет о проекте "ИграюChe". Это конструктор химических формул элементов в VR-пространстве, с помощью которого можно своими руками из отдельных элементов собирать химические вещества.

Ребятам предстоит необычно и доходчиво рассказать о проектах публике: победитель финала конкурса Science Slam Schoo определится с помощью зрительских аплодисментов. В оставшееся до выступлений время ребята будут проходить индивидуальные тренинги.

Организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" является правительство Тюменской области. Генеральный партнер мероприятия - компания ПАО "Ростелеком".

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