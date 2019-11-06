Эксперт назвал способ создания экосистемы для ИТ-кластера в Тюмени

генеральный директор ООО «ТюмБИТ» Андрей Лозицкий | Фото: tyumbit.ru генеральный директор ООО «ТюмБИТ» Андрей Лозицкий | Фото: tyumbit.ru

Самый реалистичный способ создания экосистемы для ИТ-кластера в Тюмени - это каждодневная кропотливая работа по созданию проактивного ИТ-сообщества в регионе. Такую точку зрения в беседе с организаторами XII Тюменского цифрового форума ИНФОТЕХ – 2019 высказал генеральный директор ООО "ТюмБИТ" Андрей Лозицкий.

"Наш ресурсный центр создавался с учетом интересов и потребностей региона, - пояснил он на примере создания и развития своей компании. - Эти потребности заключаются в создании высокотехнологичных ИТ-компаний, реализующих федеральные проекты программы "Цифровая экономика". Создание таких предприятий влечёт за собой развитие множества социально-экономических факторов, таких как: подготовка кадров для цифровой экономики, инвестирование в стартапы по сквозным технологиям, организация площадок для открытого диалога как между ИТ-компаниями, так и с правительством области, проведение инвестиционных и ИТ-форумов, применение лучших ИТ-практик в регионе, а также пропаганда успешных региональных проектов на федеральном уровне".

Крупным вендорам (компаниям- поставщикам брэнд продуктов, сервисов и услуг) и разработчикам для того, чтобы обеспечить перспективу участия в региональных ИТ-проектах, необходимо, по мнению Андрея Лозицкого, понимать, что в интересах региона необходимо "посадить" свой филиал на этой территории, организовать новые рабочие места по своему профилю, чтобы специалисты и налоги оставались в регионе.

"Такой "посев" компаний является одним из важных условий создания плодородной почвы для экосистемы регионального ИТ-кластера, - уверен он. - В нашем случае мы организовали совместное предприятие с Фирмой "1С", чтобы развивать компетенции и экспертизу по профилю создания цифрового контура здравоохранения Тюменской области, помогая региону выполнить указы Президента и постановления Правительства РФ. Ресурсный центр "1С-Медицина-Регион" был образован в 2016 году с участием местного партнёра Фирмы "1С" - компании "Тюмень-Софт", входящей в группу компаний "ТюмБИТ". На старте проекта у нас было три специалиста. Теперь штат ресурсного центра насчитывает 57 высококвалифицированных специалистов в сфере информатизации медицины".

Кроме того, вендорам нужно понимать, что участие в крупных региональных ИТ-форумах, таких как ИНФОТЕХ, "ИБ без границ", "CIO-Конгресс", является одним из важных принципов работы в регионе и способствует обмену успешными практиками, диалогу с властью и местными ИТ-компаниями.

Местным же айтишникам нужно иметь безупречную репутацию работы с госсектором и быть на хорошем счету у своего вендора.

XII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ – 2019 пройдет 13-14 ноября в тюменском технопарке.