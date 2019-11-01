Тюменский форум "ИНФОТЕХ" посетили три тысячи человек

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

Около трех тысяч человек посетили Тюменский цифровой форум и выставку информационных технологий "ИНФОТЕХ", сообщают организаторы.

За два дня форума прошло более 15 дискуссионных площадок, семинаров, лекций на актуальные темы цифровой экономики. На выставке 56 федеральных и региональных компаний представили инновационные решения в области сквозных технологий, импортозамещения, обработки данных, цифровых платформ.

"В этом году мы отметили повышенный интерес к форуму среди студенческого сообщества и молодых предпринимателей. Работа с детьми по развитию ключевых цифровых навыков, повышению интереса к сфере цифровизации, которая началась пять лет назад, сегодня трансформировалась в осознанный запрос уже со стороны молодого сообщества профессионалов", — отметила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Торжественная церемония открытия прошла с участием губернатора Александра Моора. По традиции глава области наградил победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию. В ходе осмотра стендов, губернатору была презентована диалоговая нейросетевая система, созданная специально для Центра телефонного обслуживания Тюменской области компанией "ОКАС". Презентация прошла в виде баттла, где система соревновалась с оператором в скорости ответа на запрос. Победу одержал искусственный интеллект со счетом 6:1.

Компания "Ростелеком" в этом году представила "умные опоры" — комплекс устройств на опоре уличного освещения: система "умного освещения" при необходимости может регулировать яркость LED-светильников, установленных на опоре, в зависимости от времени года и погодных условий, точка доступа Wi-Fi позволяет организовать публичный доступ к сети Интернет.

Особый интерес у гостей и участников был к мероприятиям с участием ключевых спикеров. Учредитель фонда "Цифровые платформы" Владимир Румянцев провел лекцию на тему "Платформенные решения: опыт Китая по их созданию" и стратегическую сессию "Центр цифровой трансформации". Также он модерировал главное мероприятие первого форума — открытую дискуссию на тему "Импортозамещение в цифре". В качестве спикера и почетного гостя в этом году также присутствовали один из основателей компании "1C" Борис Нуралиев и руководитель рабочей группы "Кадры для цифровой экономики" Олег Подольский.

На интерактивных стендах форума большим спросом пользовалась площадка для сдачи цифрового ГТО. Только за первый день работы форума выполнить все задания на лучший результат и получить золотой значок удалось 18 участникам. Всего за два дня форума было проведено более 20 мастер-классов по проработке идей, программированию, разработке искусственной нейросети, дизайн-мышлению, 3D-печати. Также в рамках форума школьники средних и старших классов посетили "Урок цифры", где амбассадор компании Mail.ru Group Иван Карякин рассказал о больших данных и такой профессии, как Big Data Analyst.