  • 20 ноября 201920.11.2019среда
  • USD63,7730
    EUR70,6286
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер западный

Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на ЕВРО-2020

Спорт, 13:03 20 ноября 2019

Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Сборная России по футболу одержала победу в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Россияне гостях разгромили Сан-Марино - 5:0, сообщает Российский футбольный союз.

Россияне достаточно быстро открыли счет благодаря голу Далера Кузяева. Через 15 минут Сергей Петров увеличил разницу в счете.

В начале второго тайма Алексей Миранчук забил третий гол в ворота Альдо Симончини. Вскоре Алексей Ионов сделал счет 4:0 красивым обводящим ударом в дальний угол. На 78-й минуте свой первый гол за сборную и последний в матче забил вышедший на замену Николай Комличенко.

Набрав в группе 24 очка, сборная России завершила отборочный турнир на втором месте. 30 ноября наша команда узнает своих соперников по групповому этапу финальной части ЕВРО-2020.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сборная России по футболу , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 20.11.2019Биатлонисты юношеской сборной России завершают тренировочный сбор в Увате
13:03 20.11.2019Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на ЕВРО-2020
12:30 20.11.2019Женская команда из Успенки лидирует в чемпионате области по волейболу
12:08 20.11.2019Тюменского футболиста пригласили в Испанию