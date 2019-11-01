Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на ЕВРО-2020

| Фото: Российский футбольный союз | Фото: Российский футбольный союз

Сборная России по футболу одержала победу в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020. Россияне гостях разгромили Сан-Марино - 5:0, сообщает Российский футбольный союз.

Россияне достаточно быстро открыли счет благодаря голу Далера Кузяева. Через 15 минут Сергей Петров увеличил разницу в счете.

В начале второго тайма Алексей Миранчук забил третий гол в ворота Альдо Симончини. Вскоре Алексей Ионов сделал счет 4:0 красивым обводящим ударом в дальний угол. На 78-й минуте свой первый гол за сборную и последний в матче забил вышедший на замену Николай Комличенко.

Набрав в группе 24 очка, сборная России завершила отборочный турнир на втором месте. 30 ноября наша команда узнает своих соперников по групповому этапу финальной части ЕВРО-2020.