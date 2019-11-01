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Тюменцу помогли взыскать неустойку с мебельной компании

Общество, 16:44 21 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 тыс. рублей выплатит жителю Тюмени мебельная компания за некачественную установку мебели, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тюменец заключил договор с компанией ""Мебель ГРУПП" на изготовление, доставку и установку кухонного гарнитура. Однако установка мебели была произведена не в полном объеме. Устранять недостатки представитель организации отказался. Тюменец все сделал за свой и счет, после чего обратился в суд.

Управление Роспотребнадзора дало заключение о правомерности требований потребителя по исковому заявлению. Решением суда исковые требования потребителя были удовлетворены. В пользу потребителя взысканы стоимость понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги третьим лицом, неустойка, компенсация морального вреда, почтовые расходы, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Всего на 39 тыс. 935 рублей.

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# компенсация , мебельная компания , моральный ущерб , Роспотребнадзор

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