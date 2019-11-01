Росгвардейцы навестили матерей военнослужащих накануне Дня матери

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы поздравили с Днем матери вдов и матерей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга 22 ноября, сообщает пресс-служба управления ведомства.

В Тюмени сотрудники СОБР навестили семью капитана полиции Виктора Тимофеева, который погиб в ходе спецоперации по ликвидации вооруженных преступников в Дербенте Республики Дагестан в 2016 году. Мама и вдова Виктора рассказали гостям о ярких моментах его жизни, поблагодарили командира и личный состав СОБР за оказываемую поддержку.

В Тобольске офицеры межмуниципального отдела вневедомственной охраны побывали в гостях у матери погибшего рядового Андрея Аношкина. В преддверии праздника они приехали к Галине Александровне с цветами и подарками. За чашкой чая она вспоминала детство сына и день, когда проводила его в армию. 1999 год стал роковым для их семьи, когда в Грозном Чеченской Республики в результате массивного обстрела Андрей получил смертельное ранение.

"Мы поможем и поддержим вас в любой ситуации. Помните, вы всегда можете рассчитывать на нас. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в доме и добра", - обратился к матери погибшего военнослужащего майор полиции Алишер Алланазаров.

С наступающим праздником вдов и матерей боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга, поздравили также командир и сотрудники ОМОН территориального управления Росгвардии.