Конкурс самодельной елочной игрушки "Новогодние чудеса" запустили в Тюмени

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Прием заявок на участие в конкурсе самодельной елочной игрушки "Новогодние чудеса", который пройдет в тюменском Центре русской культуры, продлится до 13 декабря.

Принять участие в конкурсе могут тюменцы и коллективы учреждений, расположенных на территории жилого района Тура. Принимаются елочные игрушки, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства. От участника требуется не более одной работы.

Работа должна сопровождаться этикеткой, на которой необходимо указать имя, фамилию, отчество, возраст автора и название работы.

Заявки с пометкой "Новогодние чудеса" принимаются на электронный адрес: dktura@mail.ru. Телефон для справок: 48-18-80. Выставка творческих работ пройдет 20 декабря в центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а).

Итоги подведут в центре русской культуры 20 декабря в 18 часов. Победителей и участников конкурса наградят дипломами.

С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.