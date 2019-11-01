Тюменские лыжники отправятся на первый этап Кубка мира

| Фото: Instagram Елены Вяльбе | Фото: Instagram Елены Вяльбе

Тюменские лыжники Екатерина Смирнова, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин вошли в состав сборной России по лыжным гонкам первого этапа Кубка мира.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Стартовый этап пройдет в Руке (Финляндия) с 29 ноября по 1 декабря.

Состав сборной мужчин: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Состав сборной у женщин: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.