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Тюменские лыжники отправятся на первый этап Кубка мира

Спорт, 16:03 24 ноября 2019

Instagram Елены Вяльбе | Фото: Instagram Елены Вяльбе

Тюменские лыжники Екатерина Смирнова, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин вошли в состав сборной России по лыжным гонкам первого этапа Кубка мира.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Стартовый этап пройдет в Руке (Финляндия) с 29 ноября по 1 декабря.

Состав сборной мужчин: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Состав сборной у женщин: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.

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# лыжные гонки

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