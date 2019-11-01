Тюменская область - в лидерах медиарейтинга по реализации нацпроектов

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Тюменская область - в тройке лидеров медиарейтинга по реализации нацпроектов. Компания "Медиалогия" подготовила исследование за октябрь.

На первом месте Краснодарский край, на втором - Свердловская область, Тюменская область заняла третье место.

Наиболее часто СМИ писали об открытии в Тюменской области виртуальных концертных залов в рамках национального проекта "Культура". Также журналисты сообщали, что в Тюменской области перевыполнили в четыре раза показатели программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2019 год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Помимо этого, в Тюменской области прошел фестиваль профессий по ранней профориентации школьников "Билет в будущее", который реализуется в рамках национального проекта "Образование".

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.