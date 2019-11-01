Десять человек эвакуировали во время пожара в доме на улице Олимпийской в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 человек эвакуировали из дома № 24 по ул. Олимпийской в Тюмени во время пожара около 13 часов 28 ноября. Пострадавших нет.

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Александр Зубарев, сигнал о возгорании на восьмом этаже дома поступил в службу в 12 часов 49 минут.

"На место происшествия были направлены восемь единиц спецтехники из четырех частей города. В 13 часов 9 минут удалось ликвидировать открытое горение, через шесть минут полностью локализовать. Сейчас огнеборцы заняты проливкой комнаты, где произошел пожар", - рассказал он.

На месте работает группа дознавателей, им предстоит назвать истинную причину пожара.

Анжела Лебедева