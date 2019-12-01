Специалисты тюменской ОКБ №1 - на передовой детской кардиохирургии

| Фото: www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

В Областной клинической больнице № 1 проводятся уникальные операции спасения новорожденных детей. Методики и технологии, которые внедрены в детском кардиохирургическом отделении практикуется лишь в трех российских клиниках.

К таким относится, к примеру, технология стентирования выводного отдела правого желудочка и легочной артерии при критических "синих" пороках сердца у новорожденных, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.

Именно с таким диагнозом в ОКБ№1 на второй день после рождения поступила девочка с весом всего 1 тыс. 800 граммов. Кровь из сердца в легкие практически не поступала и ребенок мог умереть в любую минуту. Открытую операции малыш мог просто не перенести и врачи решили делать операцию в два этапа по технологии стентирования.

На первом этапе, когда легочную артерию расширили с помощью стента, у малышки сразу даже порозовели щечки. Второй этап проводили уже позже, когда девочка подросла и могла выдержать открытое вмешательство. Детские кардиохирурги убрали стент и мастерски выполнили радикальную операцию. Сейчас ребенок проходит послеоперационное восстановление.

"Мы стараемся все делать в интересах здоровья детей. Особое внимание уделяем недоношенным детям и детям с дефицитом массы тела. Так как у ребенка в таких случаях болеет не только сердце, но и весь организм. Большая роль отводится последующему выхаживанию ребенка. Благодаря командной работе нам удается спасать малышей даже в самых критических ситуациях. И мы не планируем останавливаться", - поделился заведующий отделением кардиохирургии №2 ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков.