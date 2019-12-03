В Тюмени тхэквондисты сразятся за Кубок консула Республики Корея

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

400 тхэквондистов поборются в Тюмени за Кубок консула Республики Корея. Открытый турнир состоится в спорткомплексе "Прибой" с 7 по 8 декабря, сообщает региональный департамент по спорту.

На турнире сразятся юниоры и юниорки 2002-2004 годов, а также юноши и девушки. Выступят спортсмены из областного центра, Ялуторовска, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Верхней Тавды, Уфы, Нижневартовска, Абакана, Перми, Омска и Республики Татарстан.

7 декабря поединки начнутся в 9 часов по адресу: проезд Борцов октября, 2а, к.1, официальное открытие запланировано на 13 часов.

Почетными гостями открытия станут генеральный консул посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо, почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев и глава города Руслан Кухарук.