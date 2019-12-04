Тюменская область и "Российские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве

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Основные направления сотрудничества правительства Тюменской области и Свердловской железной дороги обсудили губернатор Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников.

"Правительство Тюменской области и "Российские железные дороги" связывают долголетние и конструктивные отношения. Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне",- подчеркнул губернатор и выразил заинтересованность в дальнейшей реализации совместных проектов.

Александр Моор напомнил, что в 2018 году между Тюменью и Тобольском начал курсировать обновленный подвижной состав - комфортабельные вагоны брендированы в стиле проекта "Императорский маршрут". Подвижной состав приобретен в лизинг при поддержке правительства Тюменской области.

Начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников отметил, что перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%, наполняемость вагонов составила 70%, только детских групп перевезено более 330. В 2020 планируется приобрести еще шесть вагонов.

Колесников поблагодарил губернатора Тюменской области за высокий уровень партнерских отношений, подчеркнув, что регион выполняет все обязательства по возмещению выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили около 5 млрд рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов ОАО "РЖД" – строительство вторых путей на направлении Тобольск – Сургут. В числе перспективных региональных направлений – строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский", – рассказал Иван Колесников.

Кроме того с 9 декабря между Тюменью и Екатеринбургом в формате "Дневного экспресса" начнет курсировать электропоезд "Ласточка". В 2020 году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. Прорабатываются перспективы запуска "Ласточек" и по другим востребованным межрегиональным (Тюмень – Омск) и внутриобластным (Тюмень – Вагай – Ишим) маршрутам. Уделяется серьезное внимание созданию комфортных условий для пассажиров на вокзалах. Так, в августе был введен в эксплуатацию крытый пешеходный мост в Тобольске. Продолжается строительство моста на станции Тюмень. В настоящее время принято решение улучшить конструктив, сделать теплый контур внутри перехода. Строительство планируется завершить в 2020 году.

По итогам встречи между правительством Тюменской области и ОАО "РЖД" было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020 – 2022 годы. Документ определяет основные направления взаимодействия сторон. В числе важнейших – транспортное обеспечение экономики субъекта РФ, модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава, создание доступной среды для маломобильных групп населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.